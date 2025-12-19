Samuel Otusanya se reapresenta ao Náutico e justifica ausência por problemas na documentação
O atacante nigeriano retornou ao Náutico nesta sexta-feira (19), quatro dias depois da reapresentação oficial do elenco
Publicado: 19/12/2025 às 17:11
Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Samuel Atusanya, Jogador do Náutico (Rafael Vieira)
Último dos remanescentes a se reapresentar no Náutico, o atacante Samuel Otusanya retornou ao clube nesta sexta-feira (19). O atleta nigeriano realizou uma postagem em sua rede social no CT Wilson Campos e aproveitou para justificar a sua ausência.
Samuel Otusanya alegou problemas na sua documentação no retorno ao Brasil para atrasar na reapresentação, ocorrida na última segunda-feira (15). O atacante também afirmou que já se reuniu com a diretoria do clube para falar do ocorrido e agora estará focado no trabalho dentro de campo.
Sam pertence ao Criciúma e tem vínculo de empréstimo com o Náutico válido até o final da temporada de 2026. Acumulando duas passagens nos Aflitos na última temporada, o jogador de ataque participou de 23 partidas, marcou cinco gols e distribuiu uma assistência pelo Timbu.
Com a reapresentação de Otusanya, o Náutico agora já tem todos os remanescentes integrados aos trabalhos de pré-temporada. Alguns reforços também já iniciaram os trabalhos no CT durante essa semana. A exceção, por enquanto, é a do atacante Júnior Todinho, que só se apresentará no dia 26 de dezembro.