Náutico dá a largada para a temporada 2026; veja quem se apresentou do elenco

Com novidade no elenco e comissão técnica, Náutico se reapresentou nesta segunda-feira (15)

Reapresentação do Náutico para 2026 (Rafael Vieira)

O Náutico realizou nesta segunda-feira (15) a reapresentação do elenco para a temporada de 2026. O primeiro dia de retorno às atividades no CT Wilson Campos contou com uma reunião com a comissão técnica e os primeiros trabalhos físicos dos jogadores.

A lista dos atletas que estavam presentes incluiu remanescentes da última temporada, jogadores das categorias de base e apenas um reforço oficializado. Ao todo, 20 jogadores marcaram presença no centro de treinamento do Timbu.

O único reforço presente foi o do volante Ramon Carvalho, anunciado pelo Náutico ainda no início do mês de dezembro. 12 jogadores remanescentes de 2025 também se reapresentaram nesta segunda-feira. As únicas exceções ficaram por conta dos atacantes Samuel Otusanya e Paulo Sérgio, que irão se representar ainda durante esta semana.

Sete jovens oriundos das categorias de base alvirrubra foram incorporados ao time profissional neste primeiro momento de pré-temporada, são eles: o goleiro Nikollas, o zagueiro Denis, os volantes Guilherme e Liedson e os atacantes Rodrigo Leal, Kauã Moreira e Kevyn.

Novos jogadores do Náutico, o goleiro Guruceaga, o lateral Yuri Alves, o zagueiro Wanderson e o meia Dodô também se representarão nesta semana. O atacante Júnior Todinho terá um tempo maior para chegar ao Náutico e só se apresentará no dia 26 de dezembro.

Lista dos jogadores que se reapresentaram nesta segunda-feira (15):

Goleiros: Muriel e Nikollas (base)

Laterais: Arnaldo, Igor Fernandes e Luiz

Paulo

Zagueiros: Fágner Alemão, Mateus

Silva, Índio e Denis (base)

Volantes: Auremir, Wenderson, Samuel, Ramon, Guilherme (base) e Liedson (base)

Atacantes: Vinícius, Kayon, Rodrigo

Leal (base), Kauã Moreira (base) e Kevyn (base)



Novidade na comissão

Além das novidades no plantel, o Náutico também trará novos profissionais para a sua comissão técnica. Na reapresentação oficial, o ex-jogador Robinho já esteve presente como auxiliar técnico dos treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos.

As novidades no staff alvirrubro ainda incluem o novo analista de desempenho João Elias (ex-Sport) e a nova nutricionista Mariana Ventura.

Confira comissão técnica completa que se reapresentou no Náutico:

Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos

Auxiliares técnicos: Dudu Capixaba, Marcelo Rocha, Robinho e Levi Gomes

Analista de desempenho: João Elias

Preparador de goleiros: Marcos Leme

Coordenador de Saúde e Performance:

Bruno Simões

Preparadores físicos: Thomaz Lucena, Ernandes Holanda e Renato Soares

Fisiologista: Lucas Duarte

Fisioterapeutas: Gustavo Rezende, Guilherme Farias e William José