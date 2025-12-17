Bruno Becker admite atrasos salariais no Náutico: "Situação que incomoda"

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Em meio ao final do ano de 2025 e início da pré-temporada para 2026, o Náutico vem atravessando problemas com relação ao pagamento dos salários dos profissionais dentro do clube. Em entrevista coletiva na última terça-feira (16), o presidente Bruno Becker admitiu os atrasos salariais.

O presidente não escondeu a situação incômoda com as pendências, mas ressaltou a expectativa de quitar a questão financeira ainda neste mês de dezembro. O mandatário preferiu não estipular um prazo e reforçou trabalhos para a captação de recursos no Timbu.

“Existe ainda atrasos salariais, mais com os atletas do que com os funcionários e as pessoas que prestam serviços ao clube. O salário dos funcionários a gente vem sempre tentando colocar em dia, e temos avançado, pouco ainda. São situações que não dependem só do clube, tem situações que tem toda uma burocracia e tem o tempo de resolução de cada uma delas”, disse Bruno Becker.

“Nos últimos 15, 20 dias eu já perdi as contas de quantas viagens eu fiz para Rio de Janeiro e São Paulo para avançar com essa pauta. A gente tem conseguido aos poucos ir honrando e a tendência é até o mês dezembro avançar com isso. Talvez não consigamos quitar tudo, mas há o desejo e a expectativa. É uma situação que incomoda, mas também não vou ter a postura de mentir nem estipular prazo”, completou.

