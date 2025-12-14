Náutico inicia a pré-temporada nesta segunda (15); confira os atletas que se apresentam

Com menos de um mês de preparação antes da estreia, trabalhos serão comandados pela dupla Hélio e Guilherme dos Anjos

Atacante Vinícius em treino do Náutico no CT Wilson Campos (Gabriel França/CNC)

O Náutico dá o pontapé inicial na temporada 2026 nesta segunda-feira (15), com a reapresentação do elenco no CT Wilson Campos. Mesmo ainda incompleto por conta do período de férias de parte das contratações, 21 jogadores iniciam os trabalhos visando o ano que marcará o retorno do clube à Série B do Campeonato Brasileiro.

A base do grupo alvirrubro será formada por atletas que permaneceram após a última temporada. Renovaram contrato o goleiro Muriel, o zagueiro Mateus Silva, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, além dos volantes Wenderson e Auremir.

Já tinham vínculo assegurado para 2026 os zagueiros Fagner Alemão e Índio, o lateral-esquerdo Luiz Paulo, o volante Samuel e os atacantes Kayon, Vinícius, Samuel Otusanya e Paulo Sérgio. Entre os reforços, apenas o volante Ramon Carvalho se apresenta já nesta segunda.

Jogadores das categorias de base também devem ser integrados à pré-temporada: Nikollas (goleiro), Dênis (zagueiro), Guilherme e Liedson (volantes), Kevyn e Kauã Moreira (atacantes).

Os trabalhos em campo serão comandados por Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, mantidos na comissão técnica para a próxima temporada. A dupla seguirá à frente do projeto alvirrubro no desafio de consolidar o Náutico novamente na Série B.

Contratados, o zagueiro Wanderson e o atacante Juninho são aguardados nos próximos dias. Já o goleiro Gastón Guruceaga, os laterais Reginaldo e Yuri Silva, o meia Dodô e os atacantes Júnior Todinho e Felipe Saraiva devem iniciar as atividades apenas na próxima semana.

PRÉ TEMPORADA DE MENOS DE UM MÊS

A preparação será curta. O Náutico estreia no Campeonato Pernambucano no dia 9 de janeiro, nos Aflitos, diante do Maguary, às 20h30, em uma sexta-feira. Com isso, o período de pré-temporada será inferior a um mês e ainda sofrerá impacto do recesso das festividades de fim de ano. Ao todo, a comissão técnica terá entre 20 e 25 dias de treinamentos para preparar a equipe para o primeiro compromisso oficial de 2026.