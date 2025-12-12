Náutico encaminha mais dois reforços no sistema ofensivo para 2026

O meia Juninho e o atacante Felipe Saraiva estão próximos de acerto com o Náutico para a próxima temporada

Juninho e Felipe Saraiva, jogadores em negociação com o Náutico (Divulgação/Ferroviária e André Jonsson/OFEC)

Ativo no mercado e em busca de mais reforços no sistema ofensivo, o Náutico encaminhou mais duas contratações para a temporada de 2026. O meia-atacante Juninho e o atacante Felipe Saraiva estão próximos de acerto com o Timbu. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

O atleta Juninho é um nome concorrido no mercado após fazer uma Série B de destaque pela equipe da Ferroviária. Ao todo, o meia disputou 34 partidas na Segundona de 2025, tendo marcado seis gols e distribuído seis assistências.

O provável reforço alvirrubro estava na Ferrinha desde 2024, onde totalizou 72 jogos e teve 27 participações em gols. Juninho, de 30 anos, também conta com passagens por Palmeiras, Osasco Audax, Criciúma, Guarani, Ituano, Vila Nova, Figueirense, Mirassol, Paysandu, Paraná, Marcílio Dias e Inter de Limeira.

O atacante Felipe Saraiva, por sua vez, deve chegar aos Aflitos vindo de um mercado mais periférico. O jogador de 27 anos atuou as duas últimas temporadas no futebol da Coreia do Sul, onde marcou dois gols e deu duas assistências.

Felipe Saraiva tem características de atuar como um atacante de lado de campo. Antes do mercado asiático, o atleta já atuou por Ponte Preta, Botafogo-SP, Maringá, Inter de Limeira, Avaí, Operário-PR e Ituano, onde teve a passagem mais marcante em 2023.