Jogadores do Náutico iniciam preparação física para 2026 antes da reapresentação do elenco

Muriel, goleiro do Náutico (Gabriel França / CNC)

Visando acelerar o processo antes do início da pré-temporada, os jogadores do Náutico já iniciaram a preparação física para a temporada de 2026, em meia à reta final das férias. A reapresentação oficial do elenco acontece na próxima segunda-feira (15) e os atletas já buscam o melhor aprimoramento para chegar em boas condições físicas.

Além dos remanescentes da última temporada, a novas contratações já oficializadas pelo Timbu também participaram das atividades remotas antes da pré-temporada. Os trabalhos vêm sendo comandados pelo preparador físico Thomaz Lucena, juntamente com o Departamento de Saúde e Performance do clube.

Na reapresentação da próxima segunda, a diretoria alvirrubra já espera contar com boa parte do atual plantel. Com os últimos reforços anunciados, o Náutico já conta com 20 atletas de contrato firmado para o ano de 2026.

Vale lembrar que o capitão e uma das referências técnicas no elenco, Vinícius, encurtou o seu tempo de férias e retornou às atividades no CT do Náutico ainda no início do mês de novembro. Com contrato com o clube alvirrubro até 2027, o atacante busca uma maior intensidade na preparação física visando a próxima temporada da equipe.