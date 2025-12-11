Náutico fecha contratação em definitivo de goleiro uruguaio Gastón Guruceaga

O contrato do goleiro é válido até o final de 2026

Gaston Guruceaga, novo goleiro do Náutico (Divulgação/ Náutico)

O Náutico oficializou a chegada de mais um reforço para a temporada de 2026, trata-se do goleiro uruguaio, Gastón Guruceaga, de 30 anos. O guarda-redes estava no Juventude e chega em definitivo com contrato até o final de 2026.

O atleta estava no Juventude, onde era o 3° goleiro e não chegou a entrar em campo na Série A do Brasileiro com a camisa do time alviverde. Antes de chegar ao Brasil, Gastón pertencia ao Deportivo Cali, da Colômbia, onde em um ano de contrato, atuou em 12 partidas.

A última partida do goleiro como titular foi em 27 de outubro de 2024, na vitória do Deportivo Cali por 1 a 0 sobre o Atlético Bucaramanga.

O novo arqueiro alvirrubro possui passagens por Guarani do Paraguai, Tigre da Argentina, Palestino do Chile, Montevideo City do Uruguai e no Peñarol, onde teve o auge da sua carreira, com a conquista do bicampeonato uruguaio, em 2016 e 2017.

Agora, Gastón Guruceaga se junta a Muriel como os goleiros confirmados para a próxima temporada. Além de ser o segundo jogador estrangeiro no elenco do Náutico para 2026, junto ao atacante nigeriano Samuel Otusanya.