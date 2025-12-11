Náutico fecha contratação em definitivo de goleiro uruguaio Gastón Guruceaga
O contrato do goleiro é válido até o final de 2026
Publicado: 11/12/2025 às 09:48
Gaston Guruceaga, novo goleiro do Náutico (Divulgação/ Náutico)
O Náutico oficializou a chegada de mais um reforço para a temporada de 2026, trata-se do goleiro uruguaio, Gastón Guruceaga, de 30 anos. O guarda-redes estava no Juventude e chega em definitivo com contrato até o final de 2026.
A última partida do goleiro como titular foi em 27 de outubro de 2024, na vitória do Deportivo Cali por 1 a 0 sobre o Atlético Bucaramanga.
O novo arqueiro alvirrubro possui passagens por Guarani do Paraguai, Tigre da Argentina, Palestino do Chile, Montevideo City do Uruguai e no Peñarol, onde teve o auge da sua carreira, com a conquista do bicampeonato uruguaio, em 2016 e 2017.
Agora, Gastón Guruceaga se junta a Muriel como os goleiros confirmados para a próxima temporada. Além de ser o segundo jogador estrangeiro no elenco do Náutico para 2026, junto ao atacante nigeriano Samuel Otusanya.