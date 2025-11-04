Vinícius retorna às atividades no Náutico em meio a período de férias

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Vinicius. (Rafael Vieira)

Com contrato com o Náutico para 2026, o atacante Vinícius resolveu encurtar o seu período de férias da temporada passada e já retornou às atividades dentro do clube. O camisa sete publicou um registro em sua rede social onde aparecia no CT Wilson Campos ao lado de dois profissionais do Timbu.

Encerrando o calendário de 2025 no dia 11 de outubro, jogo do acesso contra o Brusque, Vinícius reduziu efetivamente o seu tempo de recesso longe dos gramados e já está focado na próxima temporada do Timbu.

Sofrendo com algumas relevantes contusões durante 2025, o experiente jogador de 32 anos busca um aprimoramento físico para fazer um ano de maior consistência no Náutico, com foco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na temporada, Vinícius disputou 23 partidas com a camisa do clube alvirrubro. Marcando dois gols e distribuindo três assistências, o atacante foi uma liderança técnica e comportamental dentro do elenco, terminando a temporada em alta com o acesso conquistado e ostentando a faixa de capitão da equipe.

Pré-temporada para 2026

Com as indefinições provenientes das eleições para o poder executivo, que acontecem no dia 30 de novembro, o Náutico ainda não tem confirmado a reapresentação do elenco para a pré-temporada de 2026. Com o Campeonato Pernambucano começando nas primeiras semanas de janeiro, a tendência será o retorno do clube às atividades no início de dezembro.