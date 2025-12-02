Náutico abre negociações com o atacante Kelvin, ex-Atlético-GO

O atleta de 28 anos pertence a um clube da Coreia do Sul e negocia acerto com o Náutico

Kelvin, atacante em negociação com o Náutico (Divulgação / Atlético-GO)

Ativo na busca por contratações no mercado, o Náutico iniciou negociações pela contratação do atacante Kelvin, ex-Atlético-GO. O jogador de 28 anos pertence ao Deajeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, e estava emprestado ao Dragão para a disputa da Série B do Brasileiro. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

Kelvin entrou em campo em 19 jogos pelo Atlético-GO nesta Segundona, somando dois gols e duas assistências no recorte. O atacante atua pelo lado de campo e pode ser mais um reforço para o setor ofensivo nos Aflitos, após o Náutico já ter anunciado a contratação de Júnior Todinho.

O jogador já conta com passagens pelo futebol nordestino nas equipes do ABC e Botafogo-PB. Kelvin também já vestiu a camisa do São José-RS, Novo Hamburgo, XV de Piracicaba, Rio Claro e Caxias, além do futebol coreano.