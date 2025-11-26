Presidente do Náutico estipula orçamento para 2026 e revela limite de folha salarial

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Retornando à Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá uma nova realidade em seu orçamento para 2026. O Timbu contará com maiores possibilidades financeiras para jogar a Segundona, mas precisará equilibrar com os gastos para competir esportivamente em um novo contexto.

Em entrevista ao Embola, do GE, o presidente Bruno Becker detalhou o orçamento que a gestão vem planejando para o próximo ano no Náutico. Segundo o mandatário, alguns recursos ainda estão sendo calculados, mas a folha salarial do clube não passará de um valor de R$ 2,5 milhões.

“O orçamento não está fechado ainda. Ele está em construção, porque tem a variável do dinheiro ou não da Liga. A gente está estipulando, por centro de custos, limites. Então já ficou definido e foi comunicado a comissão técnica que a folha de atletas não pode ultrapassar R$ 2,5 milhões. Esse é o valor e se está construindo o elenco com esse teto”, disse o presidente.

“Voltar para a Série C seria um desastre, por isso resolvemos colocar essa folha dentro de um critério de análise que é uma folha que se compete com ela. Tendo acréscimos de valores, esse nível de competitividade aumenta. A gente não poderia nunca manter uma folha de R$ 1,2 milhão que a gente acabou a Série C, porque de fato a gente já estaria aceitando brigar para não cair e com chances de cair”, completou.

Com a confirmação da chapa única nas eleições do Náutico, o presidente Bruno Becker já acelerou o planejamento para a próxima temporada e poderá focar na sequência da gestão para o biênio de 2026/2027. O atual mandatário terá a sua reeleição aclamada no próximo domingo (30).