Náutico detalha como será a eleição presidencial no próximo domingo
A única chapa em disputa é a "Náutico do Futuro", que tem Bruno Becker como presidente e Ricardo Malta como vice
Publicado: 25/11/2025 às 11:06
Bruno Becker, presidente do Náutico (Gabriel França / CNC)
No próximo domingo (30), das 8h às 17h, os sócios alvirrubros aptos a votar irão decidir o próximo presidente e vice-presidente que vão comandar o clube no biênio 2026-2027. A votação será realizada na no Estádio dos Aflitos.
Essa mudança aconteceu após o recurso para impugnação da chapa de Bruno Becker ter sido rejeitado pelo Conselho Deliberativo, o que manteve a chapa "Náutico do Futuro", liderada por Becker com vice Ricardo Malta, como única em disputa.
Nesta terça-feira (25), em suas redes sociais, o Náutico divulgou a lista de sócios aptos a votar. O listão está disponível no site do clube.
Vale destacar:
- Mesmo com chapa única, o voto reforça a legitimidade do mandato;
- É necessário confirmar se está presente na lista de aptos para votar acessando o site do clube;
- Comparecer entre 8h e 17h no Estádio dos Aflitos para exercer o voto;