Náutico detalha como será a eleição presidencial no próximo domingo

A única chapa em disputa é a "Náutico do Futuro", que tem Bruno Becker como presidente e Ricardo Malta como vice

Bruno Becker, presidente do Náutico (Gabriel França / CNC)

No próximo domingo (30), das 8h às 17h, os sócios alvirrubros aptos a votar irão decidir o próximo presidente e vice-presidente que vão comandar o clube no biênio 2026-2027. A votação será realizada na no Estádio dos Aflitos.

Recentemente, a chapa de oposição "Náutico Unido", encabeçada por Pablo Vitório com vice Gilberto Kabbaz, desistiu oficialmente da candidatura. Com isso, o atual presidente Bruno Becker será reeleito por aclamação, já que não haverá disputa.

Essa mudança aconteceu após o recurso para impugnação da chapa de Bruno Becker ter sido rejeitado pelo Conselho Deliberativo, o que manteve a chapa "Náutico do Futuro", liderada por Becker com vice Ricardo Malta, como única em disputa.

Nesta terça-feira (25), em suas redes sociais, o Náutico divulgou a lista de sócios aptos a votar. O listão está disponível no site do clube.

SEMANA DE ELEIÇÃO

No próximo domingo (30), das 8h às 17h, nos Aflitos, os sócios aptos a votar poderão exercer seu direito e participar do futuro do Náutico. ?????????????



Serão escolhidos o próximo presidente e vice-presidente para o biênio 2026-2027.



A lista final de sócios aptos a… pic.twitter.com/MsoYzsnpbx — Náutico (@nauticope) November 24, 2025

Vale destacar:

- Mesmo com chapa única, o voto reforça a legitimidade do mandato;

- É necessário confirmar se está presente na lista de aptos para votar acessando o site do clube;

- Comparecer entre 8h e 17h no Estádio dos Aflitos para exercer o voto;