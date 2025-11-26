Náutico vence o Santa Cruz na final e é campeão do Pernambucano Sub-20

Em jogo único disputado na Arena de Pernambuco, os garotos do Timbu levaram a melhor e venceram por 2 a 0

Náutico é campeão do Pernambucano Sub-20 (Rafael Vieira / FPF)

O Náutico conquistou nesta quarta-feira (26) o título do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2025. Em jogo único na Arena de Pernambuco, os garotos do Timbu venceram o clássico contra o Santa Cruz por 2 a 0 e se sagraram campeões estaduais.

Ambos os gols alvirrubros foram marcados já na segunda etapa da decisão. O atacante Kevyn abriu o placar em bela finalização de cabeça. Kauã Moreira fez o segundo já aos 41 minutos da etapa final, matando o jogo e sacramentando o título do Náutico.

O Timbu volta ao lugar mais alto do pódio no Pernambucano Sub-20 após quatro anos da última conquista, que ocorreu em 2021. A equipe alvirrubra ostentou uma grande campanha até a conquista do troféu, terminando a competição de maneira invicta e tendo eliminado os rivais Sport e Santa Cruz nas fases decisivas.

No lado derrotado, o Santa Cruz não consegue quebrar o longo tabu sem conquistas estaduais. A Cobra Coral está há 22 anos sem saber o que é conquistar o Campeonato Pernambucano Sub-20 e amargou o vice-campeonato na final desta quarta-feira.

