Presidente da FPF confirma aporte milionário ao Náutico

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou ter realizado um aporte milionário ao Náutico. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, no YouTube, o presidente revelou ter realizado uma ajuda financeira superior a R$ 1 milhão para o Timbu.

“No Náutico houve o aporte de R$ 400 mil na primeira parcela e mais R$ 700 mil depois”, externou Evandro Carvalho.

A captação de recursos é um trabalho realizado pela Federação Pernambucana para auxiliar financeiramente os clube do estado. Em momento sem jogos oficiais, o Náutico vem recebendo ajuda para ganhar um “gás” econômico em seu fluxo de caixa. O Sport também recebeu aporte da Federação.

Retornando para um contexto de Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, o Timbu passa a fazer parte de uma nova realidade financeira. A equipe alvirrubra terá mais recursos econômicos na próxima temporada, ao mesmo tempo que se exigirá um maior gasto com o futebol do clube.