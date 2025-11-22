Apesar do interesse do Náutico, Noroeste anuncia retorno do zagueiro Carlinhos

O defensor negociava uma continuação no Náutico, mas retornou ao clube de origem para o início da próxima temporada

Carlinhos, zagueiro do Noroeste (Reprodução / Redes Sociais)

Pilar defensivo na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Carlinhos teve a sua saída do Náutico oficializada. O defensor teve o seu retorno ao Noroeste anunciado, apesar de interesse do Timbu por uma continuidade nos Aflitos.

Carlinhos chegou ao Náutico ainda no início do mês de março, vindo de empréstimo do clube paulista. Pelo clube alvirrubro, o zagueiro disputou 26 jogos e se tornou titular absoluto na defesa do técnico Hélio dos Anjos durante a disputa da Terceira Divisão. O jogador, inclusive, foi eleito para o time ideal da Série C pela detentora dos direitos de transmissão da competição.

Disputando o Campeonato Paulista no 1º semestre de 2026, o Noroeste contará com Carlinhos em seu plantel. No entanto, o Náutico ainda vive expectativa de buscar negociações pelo zagueiro para a Série B do Brasileiro, que se iniciará após os Estaduais.

Atualmente, o Timbu já conta com quatro zagueiros de ofício para a temporada de 2026. Mateus Silva acertou a sua renovação, enquanto os jovens Índio e Felipe Santana seguem com contrato para a próxima temporada. O experiente Fagner Alemão também teve o seu contrato renovado, devido à cláusula de estabilidade por grave lesão no joelho.