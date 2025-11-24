Presidente da FPF revela socorro financeiro em meio à crise do Sport

Evandro Carvalho informou necessidade do Leão por mais de R$ 1 milhão; clube teve a energia da Ilha do Retiro cortada nesta segunda (24)

Fachada da Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

Mais um capítulo da grave crise financeira do Sport veio a público nesta segunda-feira (24): o clube sofreu corte de energia na Ilha do Retiro após atraso de pagamentos, um dos casos do problema rubro-negro com as finanças. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, também nesta segunda, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, revelou que precisou intervir pessoalmente para socorrer o clube durante a turbulenta temporada de 2025.

O dirigente classificou o episódio do corte como um "mero descompasso administrativo", minimizando a dimensão do impacto, mas admitiu que o Sport dependeu de aporte financeiro direto para evitar um colapso ainda maior. Segundo Evandro, a ajuda já vinha acontecendo.



"O Sport estava precisando de 1 milhão e meio na semana passada. Já aportei 700 mil e vou aportar outros 700 mil. Não tem data e não tem prazo para pagar, a gente vê isso depois", revelou o presidente da FPF.

A informação expõe a profundidade da crise rubro-negra, que também enfrenta atrasos salariais em praticamente todos os setores do administrativo ao futebol profissional e de base, e acumula dívidas essenciais.

Após o corte, o Sport enviou nota oficial afirmando que firmou acordo com a Neoenergia e que o processo de religação já havia sido iniciado.

Porém, o problema não se limita à sede. Segundo apuração do GE, o Centro de Treinamento José de Andrade Médicis também possui contas em aberto. São sete faturas não pagas, totalizando mais de R$ 270 mil, com débitos acumulados desde 2021.

Os débitos que causaram o corte foram provenientes de três parcelas da conta de luz que o clube pernambucano não realizou o pagamento. Com uma conta em aberto de 2023 e duas de 2025, o valor total que o Sport precisaria pagar soma mais de R$ 250 mil.

"Com 700 mil que vou trazer até o final de semana, está resolvido", expressou Evandro Carvalho, comentando sobre a ajuda com os valores cedidos ao Sport para pagamento das dívidas.

Diretoria admite dificuldades, mas não fará adiantamentos da Liga

No domingo (23), após a derrota para o Vitória, o diretor geral de futebol, Enrico Ambrogini, comentou o cenário e detalhou o plano para regularizar os pagamentos. Ele foi enfático ao dizer que o Sport não recorrerá à antecipação de receitas da Liga Forte União (LFU), para não comprometer o futuro do clube.

"De fato, passa por um momento ruim e eu até tomei parte, fui à frente para tentar solucionar essa questão financeira, e é preciso muito cuidado para não comprometer o futuro da instituição para resolver um problema de curto prazo", informou.

O dirigente explicou que buscou outras alternativas, preservando as receitas futuras: "Quando você vai antecipar receita, tem que ser sábio. Então tentamos três operações, nas quais não há a antecipação de receita da Liga (...) A nossa promessa é de começar a acertar tudo a partir da semana que vem… para que até dia 5 de janeiro a gente esteja positivo no caixa."

