Bruno Becker reage à desistência de candidatura da oposição no Náutico: "Intensificar diálogos"

O atual mandatário enfatizou trabalhos em prol do clube após a confirmação da chapa única nas eleições do Náutico

Bruno Becker, presidente do Náutico (Gabriel França / CNC)

Após a chapa de oposição “Náutico Unido” ter desistido oficialmente de concorrer às eleições no Náutico nesta segunda-feira (17), o presidente Bruno Becker terá a sua reeleição aclamada para o biênio de 2026/2027.

Com a confirmação da chapa única no pleito eleitoral alvirrubro, o presidente Bruno Becker reagiu com serenidade e enfatizou os trabalhos realizaods em prol do clube. O atual mandatário também ressaltou a intensificação de diálogos em sua gestão.

“Nós recebemos com muita tranquilidade a notícia da desistência da chapa. Da nossa parte aqui seguiremos trabalhando em prol do clube, montando esse projeto do “Náutico do Futuro”. Projeto no qual os dois próximos anos serão importantíssimos e em breve iremos divulgar. E vamos intensificar esse diálogo institucional, seja com o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, lideranças alvirrubras, agentes políticos e a própria torcida. Essa gestão não pode e nem vai perder essa capacidade de diálogo”, disse o candidato à reeleição.

As eleições do Náutico estão previstas para ocorrer no dia 30 de novembro, das 08h às 17h, na sede dos Aflitos. Encabeçada por Bruno Becker, a chapa de situação “Náutico do Futuro” também traz Ricardo Malta como candidato a vice-presidente.