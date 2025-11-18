Náutico negocia contratação do atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova

O atleta de 31 anos deixou recentemente o clube goiano e pode ser o primeiro reforço do Náutico para 2026

Júnior Todinho, ex-atacante do Vila Nova (Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.)

O Náutico vem acelerando os seus trabalhos no mercado visando a temporada de 2026. Após sondar alguns atletas, o Timbu tem negociações avançadas pela contratação do atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

O atacante de 31 anos deixou o clube goiano nas últimas semanas, em meio à reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o Tigre já sem ambições na competição, o atleta acertou a sua saída para ficar livre no mercado.

Sem pertencer a nenhum clube, as tratativas entre Júnior Todinho e Náutico avançaram e o jogador poderá ser a primeira contratação anunciada pelo Timbu para a próxima temporada.

Júnior Todinho atuou as duas últimas temporadas como a camisa do Vila Nova, onde disputou 67 partidas e marcou 12 gols, além de ter distribuído cinco assistências.

O atacante de lado de campo ainda possui uma vasta experiência no futebol nacional e coleciona passagens por Água Santa, CSA, ABC, Mirassol, Brusque, Santo André, Guarani, Cuiabá e Vitória.

Com a Segunda Divisão se encerrando no próximo fim de semana, é provável que o Náutico seja ainda mais atuante na busca pelos reforços. A temporada de 2026 se iniciará no começo de janeiro para o Timbu, que terá o foco principal na disputa da Série B do Brasileiro.