Chapa de oposição desiste de candidatura e eleições do Náutico terá reeleição por aclamação

Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, membros da chapa "Náutico Unido" (Caio Antunes / DP)

Nova reviravolta nas eleições do Náutico! Nesta segunda-feira (17), a chapa de oposição “Náutico Unido” retirou oficialmente a sua candidatura para o pleito eleitoral. Com isso, o presidente Bruno Becker será reeleito por aclamação e seguirá como chefe do executivo para o biênio 2026/2027.

A chapa que desistiu do pleito era encabeçada por Pablo Vitório, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, e trazia Gilberto Kabbaz como candidato a vice. Vale lembrar que o bate-chapa nas eleições do Náutico já foi considerado uma surpresa, visto que nos bastidores já estava encaminhado a chapa única do grupo de situação.

Em pronunciamento oficial, o candidato a presidente Pablo Vitório citou o apoio público de Hélio dos Anjos à reeleição de Bruno Becker como determinante. O conselheiro também pregou união em prol do clube com a confirmação da continuidade de gestão do atual mandatário.

“A impressão que nós alvirrubros temos é de que não foi Bruno Becker que venceu essa eleição, foi Hélio dos Anjos. Eu peço que o presidente acredite e tenha convicção no projeto. Em relação ao professor Hélio dos Anjos, eu digo que há uma grande responsabilidade quando ele declara apoio a um dos candidatos e praticamente decide uma eleição. Não gostaríamos como alvirrubros de ver o treinador Hélio, em razão de ter recebido uma proposta melhor, abandonar esse projeto. Esperamos que o treinador Hélio se comprometa com o Clube Náutico Capibaribe da mesma forma que se comprometeu com o presidente Bruno Becker”, explanou Pablo Vitório.

“Que sejam desarmados os palanques. A partir de agora não temos mais dois candidatos, temos um único presidente do Clube Náutico Capibaribe. Presidente esse que precisa do apoio de todos os alvirrubros”, completou.

A retirada de candidatura acontece dias depois do recurso para impugnação da chapa de Bruno Becker ter sido rejeitado pelo Conselho Deliberativo. O Conselho havia mantido a decisão da Comissão Eleitoral, que confirmava a legitimidade da chapa “Náutico do Futuro” no pleito.



As eleições do Náutico estão previstas para ocorrer no dia 30 de novembro, das 08h às 17h, na sede dos Aflitos. Encabeçada por Bruno Becker, a chapa de situação “Náutico do Futuro” também traz Ricardo Malta como candidato a vice-presidente.