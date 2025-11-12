Chapa "Náutico Unido" é lançada oficialmente para as eleições no Náutico

Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, membros da chapa "Náutico Unido" (Caio Antunes / DP)

A chapa “Náutico Unido” foi oficialmente lançada para as eleições no Náutico. Em evento realizado em um restaurante na Zona Norte do Recife nesta quarta-feira (12), a chapa de oposição oficializou sua candidatura, que será encabeçada por Pablo Vitório e traz Gilberto Kabbaz como candidato a vice-presidente.

Além da imprensa, apoiadores da chapa e nomes ligados à oposição marcaram presença no lançamento. Entre os principais anúncios, o candidato à presidência elencou os três grandes pilares da chapa para o futuro do executivo e revelou Gustavo Ventura como o primeiro a fazer parte da gestão.“Nosso projeto tem três grandes pilares. A primeira bandeira é a da transparência. A nossa ideia é fazer com que o Conselho Fiscal e a mesa diretora do Conselho Deliberativo tenham os seus perfis para consulta. Isso faria com que os órgãos de fiscalização do clube tivessem acesso aos dados contábeis do Náutico, sem precisar dá boa vontade do presidente. A segunda bandeira é a recuperação do nosso patrimônio. Paralelamente, também vamos promover a melhoria das estruturas disponíveis aos nossos atletas”, explanou Pablo Vitório.“A terceira bandeira é a das grandes pautas. A gestão atual além de ter pecado muito na transparência, ela quis trabalhar pautas de forma isolada, sem a participação de grandes alvirrubros. Se nós tivemos a dívida trabalhista, tratada na Recuperação Judicial, e a dívida tributária resolvida, a gente consegue sanear o Náutico. Nós temos a alegria de já contar com um nome para ser vice-presidente jurídico, que é o Dr. Gustavo Ventura. A pessoa que vai cuidar e gerir o que se refere às pautas de estado e estruturantes”, completou.Pablo Vitório também comentou a situação relacionada à renovação de contrato do técnico Hélio dos Anjos. A comissão técnica alvirrubra estendeu o seu vínculo para a próxima temporada, mas possuindo uma cláusula de rescisão se o presidente Bruno Becker não for eleito para o biênio de 2026/2027.“Caso essa cláusula realmente exista, isso dá uma faculdade ao professor Hélio de não renovar o contrato, caso ele veja que alguém que ele trabalhou no passado e não deu certo, não se repita. Nós acreditamos que não há uma vinculação do treinador Hélio com qualquer candidato. Tenho muita esperança de que a nossa proposta também vai agradar muito o professor Hélio”, falou o candidato a presidente.



Perfil da chapa

A chapa “Náutico Unido” será encabeçada por Pablo Vitório, que tentará o seu primeiro cargo majoritário dentro do clube. Atualmente conselheiro, o candidato foi vice-presidente do Conselho Deliberativo por quatro anos. Pablo Vitório foi vice-presidente de Alexandre Carneiro entre 2020 e 2023.

O candidato à vice-presidência, Gilberto Kabbaz, aparece como um nome de maior novidade dentro da política alvirrubra. Gilberto é atualmente conselheiro e buscará o seu principal cargo no Náutico.