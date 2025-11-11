Chapa "Náutico Unido" será lançada nesta quarta-feira (12) para as eleições no Náutico
A chapa de oposição terá Pablo Vitório como candidato a presidente e Gilberto Kabbaz como candidato a vice
Publicado: 11/11/2025 às 17:48
Chapa de oposição"Náutico Unido" (Divulgação)
Na noite desta quarta-feira (12), a chapa “Náutico Unido” será lançada oficialmente para as eleições do Náutico. A chapa de oposição terá Pablo Vitório como candidato a presidente e Gilberto Kabbaz como candidato a vice.
O evento ocorrerá em um restaurante na Zona Norte do Recife e marca o pontapé inicial na campanha para o pleito eleitoral, que acontece no dia 30 de novembro, das 08h às 17h, e definirá o próximo chefe do executivo do clube alvirrubro.
Ainda em trâmite uma possível impugnação da chapa da situação “Náutico do Futuro”, os oposicionistas já têm a sua participação no pleito confirmada e esperam a homologação definitiva das chapas, prevista para esta sexta-feira (14).
No lançamento da chapa, é esperado que o candidato à presidência detalhe os seus principais projetos para o futuro do clube no biênio de 2026/2027.
Detalhes da chapa
A chapa “Náutico Unido” será encabeçada por Pablo Vitório, que tentará o seu primeiro cargo majoritário dentro do clube. Atualmente conselheiro, o candidato foi vice-presidente do Conselho Deliberativo por quatro anos. Pablo Vitório foi vice-presidente de Alexandre Carneiro entre 2020 e 2023.
O candidato à vice-presidência, Gilberto Kabbaz, aparece como um nome de maior novidade dentro da política alvirrubra. Gilberto é atualmente conselheiro e buscará o seu principal cargo no Náutico.