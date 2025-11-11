Eleições no Náutico: Sócio entra com recurso no Conselho após decisão da Comissão Eleitoral contra impugnação

O recurso foi apresentado nesta terça-feira (11) e busca a impugnação da candidatura de Bruno Becker

Sede social do Náutico (Tiago Caldas / Arquivo Náutico)

Os trâmites para as homologações definitivas nas chapas das eleições do Náutico ainda não obtiveram um desfecho. Após a Comissão Eleitoral julgar como improcedente o pedido de impugnação da chapa “Náutico do Futuro”, encabeçada por Bruno Becker, o sócio José Felix Santos Filho entrou com recurso no Conselho Deliberativo do clube contra a decisão.

Com a Comissão Eleitoral tendo publicado a decisão na última segunda-feira (10), se iniciou o prazo de 48 horas para recurso junto ao Conselho, que já foi apresentado na tarde desta terça-feira (11) pelo associado que havia solicitado a impugnação.

Agora, o Conselho Deliberativo do Náutico terá um prazo de 72 horas para emitir o parecer referente ao recurso, que busca novamente a impugnação da candidatura da chapa de situação.

Após o trâmite, as chapas serão homologadas de maneira definitiva nesta sexta-feira (14). As eleições para definir o próximo presidente do Náutico estão marcadas para ocorrer no dia 30 de novembro, das 08h às 17h, na sede dos Aflitos.

Concorrendo com a chapa da situação “Náutico do Futuro”, composta por Bruno Becker (candidato à reeleição) e Ricardo Malta (candidato a vice), estará a chapa “Náutico Unido”, composta por Pablo Vitório (candidato à presidência) e Gilberto Kabbaz (candidato a vice-presidente).