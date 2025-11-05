Eleições no Náutico: Pablo Vitório revela desistência de candidatura em caso de mudança na chapa da situação

O candidato da oposição à presidência revelou que desistirá do pleito se Ricardo Malta encabeçar a chapa da situação

Pablo Vitório, candidato a presidente do Náutico (Divulgação)

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, no YouTube, o candidato à presidência do Náutico, Pablo Vitório, revelou que desistirá das eleições em caso de uma mudança na chapa de situação. Segundo o candidato da oposição, se Ricardo Malta encabeçar a chapa adversária e se lançar candidato a presidente, o conselheiro não concorrerá mais ao pleito nos Aflitos.

Ricardo Malta registrou a sua candidatura como vice-presidente na chapa “Náutico do Futuro”, que terá Bruno Becker como o candidato a presidente. O membro da chapa da situação é uma figura conhecida por ter boas relações dentro do clube e ter realizado gestões bem-sucedidas no Timbu.

“Se houver a inversão e Ricardo Malta for candidato a presidente do Náutico, e Bruno Becker passar a ser candidato a vice, eu protocolo a retirada da nossa candidatura. Se a cabeça da chapa for ocupada pelo Ricardo Malta, encerra a eleição”, revelou Pablo Vitório.

“Iríamos para a aclamação, porque diferentemente da gestão Bruno Becker, Ricardo Malta é uma unanimidade no Náutico. Ele é um homem admirado dentro do clube e com muitos serviços prestados. Se a candidatura for essa, nós retiramos a chapa, acaba a eleição e Ricardo Malta terá o nosso mais absoluto apoio. Não há projeto pessoal”, completou.

Eleições no Náutico

Após o registro das chapas para o pleito eleitoral, o Náutico aguarda o período de possíveis impugnações para seguir os trâmites do processo. No dia 14 de novembro está previsto acontecer a homologação definitivas das chapas, com as eleições ocorrendo oficialmente no dia 30 de novembro, das 08h às 17h.

Para concorrer com a situação e a tentativa de reeleição de Bruno Becker, as eleições do Náutico terão a chapa “Náutico Unido”, composta por Pablo Vitório (candidato a presidente) e Gilberto Kabbaz (candidato a vice).