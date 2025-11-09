Náutico anuncia renovação do lateral-esquerdo Igor Fernandes

Após temporada de destaque, o defensor de 33 anos assinou pré-contrato para 2026 no Náutico

Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Igor Fernandes (Rafael Vieira)

O Náutico anunciou neste domingo (9) mais uma renovação no atual elenco para 2026. O nome da vez foi o lateral-esquerdo Igor Fernandes, que assinou pré-contrato para a próxima temporada no Timbu.

O defensor de 33 anos fez um ano de destaque vestindo a camisa alvirrubra. Titular absoluto com o técnico Hélio dos Anjos, Igor Fernandes fez 41 jogos pelo Náutico, atuando em 22 partidas na campanha de acesso na Série C do Campeonato Brasileiro.

“A gente sabe da importância de dar continuidade no trabalho. Eu já estou adaptado ao clube, conheço o staff e agradeço a confiança da diretoria de estar confiando em mim para esse trabalho novo que vai ser feito. Tanto para os jogadores que vierem quanto para os que já estão aqui, é continuar honrando e fazer um belo trabalho nessa temporada de Série B e Estadual. Creio que o clube, assim como eu, almeja coisas grandes”, falou Igor Fernandes após anúncio de renovação.

O experiente lateral foi o quarto jogador com a renovação oficializada para 2026 no clube pernambucano. Além dele, também já tiveram o seu vínculo estendido o goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus Silva.

Os quatro atletas em questão se juntam aos jogadores com contratos garantido para 2026, aumentando a lista de remanescentes no Timbu. A ideia da comissão técnica e diretoria, inclusive, serão entre 10 e 13 permanências para a próxima temporada, com foco na disputa da Série B.



