Comissão Eleitoral publica candidaturas e confirma bate-chapa nas eleições do Náutico

Seguindo os trâmites das eleições para o próximo presidente do Náutico, a Comissão Eleitoral publicou oficialmente os registros das candidaturas que concorrerão ao pleito. As chapas “Náutico do Futuro” e “Náutico Unido” foram devidamente publicadas, confirmando o bate-chapa nos Aflitos.

Agora, foi aberto um prazo de 48 horas (dois dias) para a apresentação de possíveis impugnações ao registro das chapas. Caso haja alguma candidatura impugnada, a chapa em questão terá também um prazo de 48 horas para apresentar a sua defesa.

Uma possível impugnação só será decidida no dia 10 de novembro pela própria Comissão Eleitoral. Completando os ritos, no dia 14 do mesmo mês será publicada a homologação definitiva das chapas e, em seguida, será iniciado o período de campanha eleitoral.

Vale lembrar que as eleições acontecem no dia 30 de novembro, na sede dos Aflitos, das 08h às 17h. Representando a situação (chapa Náutico do Futuro), o candidato à presidência será o atual mandatário Bruno Becker, com Ricardo Malta de candidato a vice-presidente. Pelo grupo de oposição (Chapa Náutico Unido), o candidato ao executivo será Pablo Vitório, trazendo Gilberto Kabbaz como o seu vice.