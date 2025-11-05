CBF paga cota extra aos times participantes da Série C de 2025

Os pernambucanos Náutico e Retrô receberão uma quantia de R$ 150 mil da entidade

Reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro (Rafael Ribeiro / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na última segunda-feira (3) o pagamento de uma cota extra aos clubes participantes da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O anúncio foi feito em uma reunião na sede da entidade, no Rio de Janeiro, que contou coma presença do presidente do Náutico, Bruno Becker.

Além do Timbu, o Retrô também foi beneficiado e os clubes pernambucanos receberão cada uma quantia de R$ 150 mil da CBF. O valor investido total será de R$ 3 milhões, em cota igualitária aos 20 times que disputaram a Terceirona.

Ainda na reunião, também foi abordado as mudanças no formato da Terceira Divisão nos próximos anos. Com o Náutico acessando a Série B e o Retrô sendo rebaixado para a Série D, Pernambuco terá apenas o Santa Cruz na disputa da Série C, que contará com 20 clubes e apenas dois rebaixamentos em 2026.