Vinícius supera lesões e termina temporada em alta no Náutico

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Vinicius, Jogador do Náutico (Rafael Vieira)

Sendo considerado uma contratação de peso para a Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Vinícius chegou ao Náutico cercado de expectativas para desempenhar um grande futebol e levar o Timbu de volta à Série B. Com percalços na campanha, o atacante superou adversidades e terminou a temporada em alta no clube.

Desde a sua chegada, ainda no mês de fevereiro, Vinícius já se tornou uma das principais lideranças do elenco e foi uma referência técnica dentro de campo. Quando estava cada vez mais recuperando a forma física e técnica, o jogador sofreu uma lesão no joelho no duelo contra o CSA, pela 3ª rodada da Série C, e precisou passar por um procedimento cirúrgico, ficando fora de combate por mais de um mês.

Após retornar de lesão, o atacante deixou de sofrer com questões físicas e foi titular consolidado no lado esquerdo de ataque, ostentando a braçadeira de capitão da equipe. Ainda que sofrendo algumas críticas pelo seu desempenho por parte da torcida, o jogador foi um pilar ofensivo no time de Hélio dos Anjos, que embalou na competição e terminou a primeira fase no 3º lugar.

Sem o Náutico poder contar com o meia Patrick Allan e o atacante Paulo Sérgio em determinado momento do quadrangular de acesso, coube a Vinícius ser a principal arma ofensiva da equipe. Apesar do bom momento, o camisa sete desperdiçou um importante pênalti na 2ª rodada contra o Guarani, quando o Timbu perdia por 2 a 0 nos Aflitos.

A questão física voltou a trazer percalços para Vinicius. Ainda na 3ª rodada da segunda fase, contra a Ponte Preta, o jogador sofreu uma lesão muscular de grau 1 e precisou ficar ausente por duas semanas. Perdendo dois jogos decisivos na disputa pelo acesso, o atacante poderia não ter mais a oportunidade de entrar em campo para ajudar no objetivo, já que o Náutico tinha a possibilidade de ser matematicamente eliminado antes da última rodada.

Superando a lesão, Vinícius voltou ao time e foi titular no jogo decisivo contra o Brusque. Capitão e referência técnica, o jogador participou ativamente da partida e terminou a competição nacional com o acesso e em alta dentro do clube.

Ao todo na temporada, Vinícius atuou em 23 partidas pelo Náutico, tendo contribuído com dois gols e três assistências. O jogador foi o homem de confiança para a comissão técnica e teve contribuição direta no retorno do Náutico para a Segunda Divisão.

Futuro

Vinícius acertou o seu retorno ao Náutico com contrato válido até o final de 2027. O jogador é um dos 10 do atual elenco que já tem contrato firmado para a próxima temporada. O atleta de 32 anos terá uma nova oportunidade de atuar pela Série B com o Timbu e seguir como uma liderança no elenco.