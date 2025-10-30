Veja perfis das chapas para as eleições do Náutico

A situação estará representada pela chapa "Náutico do Futuro", enquanto a oposição pela "Náutico Unido"

Pablo Vitório e Bruno Becker, candidatos à presidência do Náutico (Reprodução e Gabriel França / CNC)

O Náutico conheceu, na última quarta-feira (29), as duas chapas que irão concorrer às eleições para a presidência do clube. Representando a situação, a chapa inscrita foi a “Náutico do Futuro”, que terá Bruno Becker tentando a reeleição ao lado de Ricardo Malta, candidato a vice. A oposição, por sua vez, registrou a chapa “Náutico Unido”, que terá o candidato a presidência Pablo Vitório e o candidato a vice Gilberto Kabbaz.

Náutico do Futuro

A chapa da situação terá o protagonismo da tentativa de reeleição de Bruno Becker. O atual mandatário não havia garantido que tentaria o pleito anteriormente, mas o acesso e a continuidade do projeto esportivo na Série B do Campeonato Brasileiro foram fatores determinantes.

Sem contar a atual vice-presidente executiva Tatiana Roma, que anunciou que não seguiria no projeto, Becker buscou compor a chapa ao lado de Ricardo Malta. O candidato a vice-presidente é um nome de relevância interna do clube.

Malta é o atual vice-presidente do centro de treinamento Wilson Campos e é conhecido por boas gestões anteriores no clube. O nome do gestor, inclusive, deixou a oposição mais reticente em disputar o pleito.

Náutico Unido

A chapa será encabeçada por Pablo Vitório, que tentará o seu primeiro cargo majoritário dentro do clube. Atualmente conselheiro, o candidato foi vice-presidente do Conselho Deliberativo por quatro anos. Pablo Vitório foi vice-presidente de Alexandre Carneiro entre 2020 e 2023.

O conselheiro, inclusive, é um nome atuante e já chegou a rebater publicamente uma explanação do técnico Hélio dos Anjos. Após o técnico tecer críticas a política interna do clube no momento, Pablo negou existir uma tentativa de inviabilizar o Náutico e que o assunto não era da alçada de Hélio dos Anjos.

O candidato à vice-presidência, Gilberto Kabbaz, aparece como um nome de maior novidade dentro da política alvirrubra. Gilberto é atualmente conselheiro e buscará o seu principal cargo no Náutico.