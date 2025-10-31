Edgard Montemor deixa o cargo de executivo de futebol do Náutico

O executivo de futebol, Edgard Montemor, deixa o Náutico após pouco mais de um ano à frente do cargo

Edgard Montemor, executivo do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico confirmou na última quinta-feira (30) a saída de Edgard Montemor do cargo de executivo de futebol. O dirigente chegou ao clube em setembro de 2024 com a missão de conduzir o elenco de volta à Série B, agora, Montemor encerra seu ciclo após pouco mais de um ano de trabalho no time alvirrubro.

A decisão foi tomada em comum acordo com a diretoria alvirrubra, após reunião com o presidente Bruno Becker. Em suas redes sociais, Montemor agradeceu ao clube e à torcida por todo o apoio neste tempo dentro do clube, além de mostrar orgulho pelo período vivido nos Aflitos, principalmente após o acesso, que era o seu objetivo dentro do Náutico.



"A lembrança do acesso nos Aflitos será inesquecível. Agradeço ao presidente Bruno Becker, ao vice-presidente de futebol Eduardo Granja, aos atletas, comissão técnica, funcionários e à torcida do Timbu por todo o apoio", disse Edgard Montemor



Durante sua passagem, Montemor participou diretamente da reestruturação do departamento de futebol e esteve à frente de contratações que ajudaram na campanha do acesso à Série B. Apesar do objetivo alcançado, o clube vive um momento de transição política e administrativa, com eleições previstas para o fim de novembro, no dia 30.

Sem Montemor, o Timbu inicia um novo processo de reformulação interna para definir o futuro da gestão do futebol. O esperado é que o Timbu espere o resultado das eleições para presidente do Executivo do clube para depois anunciar um substituto.



