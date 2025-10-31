Edgard Montemor deixa o cargo de executivo de futebol do Náutico
O executivo de futebol, Edgard Montemor, deixa o Náutico após pouco mais de um ano à frente do cargo
Publicado: 31/10/2025 às 08:19
Edgard Montemor, executivo do Náutico (Gabriel França / CNC)
O Náutico confirmou na última quinta-feira (30) a saída de Edgard Montemor do cargo de executivo de futebol. O dirigente chegou ao clube em setembro de 2024 com a missão de conduzir o elenco de volta à Série B, agora, Montemor encerra seu ciclo após pouco mais de um ano de trabalho no time alvirrubro.
"A lembrança do acesso nos Aflitos será inesquecível. Agradeço ao presidente Bruno Becker, ao vice-presidente de futebol Eduardo Granja, aos atletas, comissão técnica, funcionários e à torcida do Timbu por todo o apoio", disse Edgard Montemor
Durante sua passagem, Montemor participou diretamente da reestruturação do departamento de futebol e esteve à frente de contratações que ajudaram na campanha do acesso à Série B. Apesar do objetivo alcançado, o clube vive um momento de transição política e administrativa, com eleições previstas para o fim de novembro, no dia 30.
Sem Montemor, o Timbu inicia um novo processo de reformulação interna para definir o futuro da gestão do futebol. O esperado é que o Timbu espere o resultado das eleições para presidente do Executivo do clube para depois anunciar um substituto.