Náutico termina primeira fase do Pernambucano sub-20 com 100% de aproveitamento

Após liderança do Grupo B, os jovens na base do Náutico agora terão pela frente o Petrolina na fase de quartas de final

Jogador da base do Náutico em comemoração de gol (Gabriel França / CNC)

O Náutico vem realizando um Campeonato Pernambucano Sub-20 de 100% de aproveitamento. Os jovens da base do Timbu venceram os cinco jogos da fase de grupos e terminaram na liderança do Grupo B, com 15 pontos conquistados.

O próximo desafio da equipe alvirrubra será contra o Petrolina, pela fase de quartas de final. O jogo de ida classificatória irá ocorrer neste próximo domingo (26), no Estádio Paulo Coelho, enquanto a volta acontece no dia 1º de novembro, no CT Wilson Campos.

Com as cinco vitórias, o Náutico obteve a segunda melhor campanha geral da primeira fase. A equipe ainda teve o segundo melhor ataque e sofreu apenas dois gols na competição. Os artilheiros alvirrubros são os garotos Tiago Massa e Luiz, ambos com três gols anotados.