Após registros das chapas, confira próximos passos das eleições do Náutico

O pleito eleitoral para definir o próximo presidente do Náutico acontece no dia 30 de novembro

Sede social do Náutico (Tiago Caldas / Arquivo Náutico)

Na última quarta-feira (29), se encerrou o prazo para as inscrições de chapas nas eleições para presidente do Náutico e, diferente da expectativa anterior, existirá um bate-chapa entre a situação e oposição para definir o próximo chefe do executivo. Após o registro das chapas, o clube dará continuidade ao processo eleitoral em uma série de passos a passos.

Representado a situação, o atual mandatário Bruno Becker tentará a reeleição e terá Ricardo Malta como seu vice na chapa Náutico do Futuro. Do outro lado, Pablo Vitório será o candidato da oposição, com Gilberto Kabbaz de vice, na chapa Náutico Unido.

Na próxima terça-feira (4), a Comissão Eleitoral divulgará oficialmente as chapas que concorrerão ao pleito. Após isso, haverá dois dias corridos (48 horas) para uma possível impugnação das candidaturas, que será decidida pela própria comissão no dia 10 de novembro.

Após todo o trâmite, as chapas definitivas para as eleições serão homologadas e divulgadas apenas no dia 14 de novembro. Em paralelo, as campanhas eleitorais terão seu início já na quarta-feira (5), com período igualitário e supervisionado pela Comissão Eleitoral.

O enceramento das campanhas para o pleito ocorre no dia 28 de novembro. Já no dia 30 do mesmo mês, das 08h às 17h, acontece definitivamente as eleições do clube para o poder executivo, com votação presencial e apuração pública dos votos.

O resultado será divulgado oficialmente apenas no dia 1º de dezembro (segunda-feira). A posse do presidente e vice-presidente do executivo acontece até o dia 8 de janeiro de 2026.