Náutico divulga lista com mais de 4 mil sócios que poderão votar nas eleições para presidente

Apenas duas chapas concorrem a presidência alvirrubra, são elas: Náutico do Futuro, do atual presidente Bruno Becker e a Náutico Unido, de Pablo Vitório

Torcida do Náutico faz caldeirão nos Aflitos (Gabriel França/ CNC)

O Náutico divulgou oficialmente a lista de sócios aptos a participar da eleição para presidente do Executivo, marcada para o dia 30 de novembro, entre 8h e 17h, nos Aflitos. A lista conta com mais de quatro mil sócios que irão definir o futuro do Náutico.

Ao todo, são 4.349 associados que estão habilitados para votar, distribuídos entre as categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

Mesmo com um número muito expressivo de eleitores, a participação costuma ser bem menor. Na última eleição, em 2023, 1.549 sócios compareceram às urnas. Na ocasião, Bruno Becker venceu Alexandre Asfora, com 934 votos, alcançando 60,3% dos votos válidos.

Neste ano, o pleito contará com duas chapas concorrendo à presidência. A primeira será a chapa da situação, que será representada pela "Náutico do Futuro", formada pelo atual presidente Bruno Becker e o vice do CT Wilson Campos, Ricardo Malta, candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente.

A oposição disputa com a chapa "Náutico Unido", encabeçada pelo ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo Pablo Vitório, tendo o conselheiro Gilberto Kabbaz como candidato a vice.

Confira a lista de sócios aptos a votar