Reviravolta nos Aflitos! Oposição lança candidatura e Náutico terá bate-chapa
De última hora, a oposição do Náutico conseguiu inscrever uma chapa para a eleição do dia 30 de novembro
Publicado: 29/10/2025 às 17:38
Gilberto Kabbaz, candidato a vice-presidente do Náutico (Reprodução)
Vai ter bate-chapa sim em Rosa e Silva. De última hora, após muita costura política, a oposição do Náutico conseguiu inscrever uma chapa para a eleição marcada para o dia 30 de novembro que irá escolher o novo presidente executivo do Timbu para o biênio 2026/2027. O candidato da oposição será o conselheiro Pablo Vitório, tendo como candidato a vice-presidente Gilberto Elias Kabbaz Júnior. A chapa fez o seu registro antes do prazo final, que foi até às 18h desta quarta-feira (29).
Pelo lado da situação, o candidato que irá bater chapa com Pablo Vitória será o atual presidente executivo, Bruno Becker, que vai tentar a reeleição. O seu vice será Ricardo Malta, que tem um histórico de trabalhos na administração do CT Wilson Campos, em Paratibe.
No lado da oposição, Pablo Vitório é um conselheiro bastante conhecido no Deliberativo, onde chegou a ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho. Porém, é considerado um “outsider”, por nunca ter exercido um cargo majoritário no Náutico.
O primeiro nome escolhido pelo bloco oposicionista foi o do ex-presidente Edno Melo, que chegou a ensaiar uma candidatura, mas optou por abrir mão do pleito. Já o nome de Roberto Selva chegou a ser cogitado também, mas o grupo definiu Pablo Vitório como candidato para bater chapa com o bloco da situação comandado por Bruno Becker.
A eleição está marcada para 30 de novembro, das 8h às 17h, na sede do clube. Com duas candidaturas registradas, as chapas terão do dia 5 a 28 de novembro para fazer campanha. A posse do presidente ocorrerá até 8 de janeiro de 2026.