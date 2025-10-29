Situação e oposição comentam o bate-chapa nas eleições do Náutico

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Terminou nesta quinta-feira (29) o prazo para o registro das chapas nas eleições para a presidência do Náutico. Diferente do esperado, o candidato a reeleição Bruno Becker terá um bate-chapa frente à oposição. O atual mandatário terá como seu vice na chapa Ricardo Malta, ligado à gestão do CT Wilson Campos, enquanto a oposição será representada por Pablo Vitório, ex-vice-presidente do Conselho, e Gilberto Kabbaz.

Após as inscrições das chapas, os grupos políticos comentaram sobre a expectativa para o pleito, que acontece no dia 30 de novembro.

“Eu espero um debate maduro, que não coloque qualquer outro projeto a frente que não seja o Náutico. É natural um bate-chapa, faz parte do processo. Agora, o que não é admissível são candidaturas que tentem tumultuar, quero crer que não é o caso. Independente de qualquer outra circustância, claro que um bate-chapa atrapalha o planejamento de 2026, porque algumas decisões vão precisar ser postergadas ou ter autorização do Conselho. De forma pragmática, é preciso esperar o resultado das urnas e essa espera impacta o planejamento para o ano de 2026”, disse o candidato a situação, Bruno Becker.

“A ideia surge de um grupo que busca a união do clube. O nome da chapa “Náutico Unido” vem desse desejo de fortalecermos o clube, unindo, trazendo o sócio para dentro da nossa instituição e valorizando os nossos associados. E construir um futebol cada vez mais forte. Pablo (Vitório) sempre foi um nome desejado pelos associados, um homem que tem muitos serviços prestados ao Náutico. Um nome forte que tenho certeza de que vai agregar muito valor ao clube e a instituição, no propósito de unirmos esse clube transformando ele em um clube glorioso e forte”, disse Gilberto Kabbaz, candidato a vice-presidente pela oposição.