Léo Medrado: 'O futuro do Náutico começa hoje!'

Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos.

Bruno Becker e Ricardo Malta! Essa é a chapa da situação… e da oposição! O Náutico unido. O final de 2025 sementará o início de 2026, 2027 e dos anos posteriores. O alvirrubro volta para a Série B. Outrossim, cresce a estrutura do clube. Mas qual será mais importante: a física ou a política? O retorno aos 40 times (Séries A e B) prioriza a parte física. Sem dúvida. Televisão, patrocínios, sócios, marketing, redes sociais… claro! O Náutico voltou ao Brasil Futebol Clube. Porém, a outra parte é igual – ou melhor, é mais importante: política! Bruno Becker cresceu. Como pessoa, como dirigente. Vai comandar a nau com outra visão. Aprendeu. Sofreu. E tem tudo pra crescer. O vice, Ricardo Malta, está ajudando o clube há 20 anos. Precisa de um cargo majoritário. Tem o respeito dos grandes alvirrubros. O presidente do Conselho Deliberativo, Aluísio Xavier, tá junto – politicamente e decisivamente. Cabem a Becker, Malta e Xavier sobriedade. O mentor do Departamento de Futebol é o carro-chave. Seu comando norteia o caminho – seja vice-presidente, CEO, manager, qualquer nome. Ele tem carta branca. Diretores, comissão técnica, Hélio dos Anjos e… jogadores! Todos os participantes têm o comando e o respeito do “cara” do futebol. Agora, o futuro. Estruturas física e política estão na mesa. Avancem, alvirrubros. Cresça, Náutico!

Chapas têm até esta quarta-feira (29) para registrar candidaturas nas eleições do Náutico

O Sport e Daniel Paulista terminaram um noivado. Um acordo foi o caminho para o fim da relação. O clube terá nove jogos pela frente. Quando ele seria demitido? Contra o Flamengo, levando um chocolate no Maracanã? Sobrevivendo pra terceira vitória contra um Juventude penúltimo? E se não passasse do Atlético-MG? Vai perder do Flamengo de novo, em quatro jogos? Há duas rodadas, a derrota – demonstrando uma equipe fraca e frouxa – para o Internacional, era o limite. Daniel foi pra coletiva espoletando, desabafando e… parou. Discretíssimo. Era pra soltar os cachorros na direção. A lista do “pega o beco” estava na cabeça do Daniel. O treinador perdeu a oportunidade. E perdeu, também, a segunda chance de comandar o Sport. Ainda existe uma possibilidade de casamento? A terceira virá? Só o tempo vai dizer…

América x Vitória?

Sábado, na Arena de Pernambuco, tem decisão. Quem será o oitavo classificado para o Estadual? Nas semifinais, o América eliminou o Caruaru City – os diretores caruaruenses soltaram os bichos pro VAR – e o Vitória passou pelo Centro Limoeirense. Os concorrentes (Sport, Retrô, Náutico, Santa, Maguary, Decisão e Jaguar) estão ligados na Arena. Quem vence: América ou Vitória?

Vices de Futebol

No Náutico, Eduardo Granja não irá pro futebol em 2026. Quem será o vice de Futebol? No futebol do Sport, o Diretor Geral Enrico Ambrogini e o Executivo vão sair. Ou saíram com eles. No Santa, Pedro Henriques e Harlei Menezes ficarão? Os trio-de-ferro nos Departamentos de Futebol sem comandantes. Preocupante.