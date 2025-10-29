Chapas têm até esta quarta-feira (29) para registrar candidaturas nas eleições do Náutico
O pleito eleitoral para eleger o próximo presidente do Náutico acontece no dia 30 de novembro
Publicado: 29/10/2025 às 07:00
Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)
Nesta quarta-feira (29) se encerra o prazo para o registro de chapas nas eleições do Náutico. Entrando no último dia, nenhuma chapa ainda foi oficialmente registrada na secretaria do Conselho Deliberativo do clube e os possíveis candidatos tem até às 18h para confirmar a participação no pleito.
Após a oficialização da Comissão Eleitoral, a disputa das eleições para o próximo presidente do Náutico foi antecipada para o dia 30 de novembro, visando auxiliar no planejamento da gestão que for eleita para a próxima temporada.
Até o momento, a expectativa é de que apenas uma chapa confirme participação no pleito. O atual mandatário Bruno Becker tentará a reeleição e terá Ricardo Malta, ligado à gestão do CT Wilson Campos, como seu vice-presidente do executivo.
O nome de Malta enfraqueceu a oposição, que não deve mais lançar um candidato na disputa. Apesar de eleição por aclamação estar encaminhada para Bruno Becker, os bastidores políticos poderão novamente se agitarem nesta quarta-feira.
A divulgação das chapas inscritas ocorrerá oficialmente no dia 4 de novembro e no dia seguinte, se inicia as campanhas eleitorais. Após as eleições, os resultados serão publicados oficialmente no dia 1º de dezembro, com a posse do novo presidente ocorrendo até o dia 8 de janeiro de 2026.