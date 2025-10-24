Náutico: Lisca é o nome preferido da oposição para treinar o clube

Algumas sondagens já foram realizadas com o staff do técnico, que comandou o Timbu 2014, quando foi vice-campeão pernambucano, e em 2015

Lisca, ex-treinador do Náutico (Divulgação / Náutico)

Com o impasse nas candidaturas para as eleições presidenciais do Náutico, os dois principais grupos seguem se articulando, com conversas sobre a montagem das chapas e assuntos ligados ao futebol. De acordo com apuração do Diario de Pernambuco, o nome de Lisca é o preferido da oposição para comandar o time na próxima temporada.

Algumas sondagens já foram realizadas com o staff do técnico, que comandou o Timbu 2014, quando foi vice-campeão pernambucano, e em 2015. A passagem foi marcada por bons resultados e grande identificação com a torcida, como a subida no alambrado da Ilha do Retiro após a vitória diante do rival pela Copa do Nordeste. Havia 10 anos que o Timbu não vencia o Leão em seu estádio. E também algumas polêmicas, principalmente com o atacante Neto Baiano, do Sport. Depois da volta aos Aflitos, Lisca foi para o Ceará e rodou por vários clubes, sendo o melhor trabalho no América Mineiro, pelo qual foi semifinalista da Copa do Brasil em 2020.

A última passagem de Lisca por Recife também foi polêmica. No Sport, em 2022, o técnico chegou com grande aprovação da torcida, mas deixou o clube apenas com três jogos, aceitando uma proposta do Santos. Virou desafeto do presidente do Leão, Yuri Romão.

SITUAÇÃO

Pela situação, o nome forte para comandar o clube é Hélio dos Anjos, responsável pela revolução que levou o Náutico ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O grupo trabalha a candidatura à reeleição de Bruno Becker. As chapas podem ser inscritas até o dia 29 de outubro. O pleito será no dia 30 de novembro. O candidato eleito das urnas vai comandar o Náutico no biênio 2026/2027.