Náutico
REVIRAVOLTA

Ex-Náutico, Alisson Santos é eleito melhor em campo em jogo da Champions League

O atacante disputou a Série C de 2023 pelo Náutico e atualmente está no Sporting, de Portugal

Caio Antunes

Publicado: 23/10/2025 às 17:33

Alisson Santos, atualmente no Sporting e ex-jogador do Náutico/Divulgação / Sporting

Alisson Santos, atualmente no Sporting e ex-jogador do Náutico (Divulgação / Sporting)

O futebol é capaz de proporcionar mudanças imediatas na vida de um atleta profissional e um caso marcante vem acontecendo com o atacante Alisson Santos. O ex-jogador do Náutico saiu de um cenário de Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro para ser eleito o melhor jogador em campo em uma partida da UEFA Champions League, principal competição de clubes do mundo, em menos de dois anos.

Veja também:

Alisson foi comprado nesta temporada pelo Sporting, de Portugal, e brilhou marcando o gol da virada do clube sobre o Olympique de Marseille, na última quarta-feira (22), pela competição europeia. O gol anotado rendeu ao atacante o prêmio de melhor jogador em campo pela UEFA.

Oriundo das categorias de base do Vitória-BA, Alisson Santos chegou ao Náutico no ano de 2023, vindo por empréstimo junto ao clube baiano, para reforçar a equipe na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Timbu, o jogador não conseguiu obter destaque e atuou apenas em 15 jogos, marcando um gol e distribuindo uma assistência. Na ocasião, o clube alvirrubro foi eliminado ainda na primeira fase da competição nacional.

Após deixar o Náutico com uma passagem apagada, Alisson ainda buscou espaço na equipe do Figueirense e também disputou a Série C no ano de 2024. Com a camisa do clube catarinense, o jogador realizou 23 partidas e marcou seis gols.

Depois não se firmar no cenário do futebol nacional, Alisson Santos foi para o futebol português e se destacou na Segunda Divisão de Portugal defendendo o União Leiria. Esse destaque foi o suficiente para o gigante Sporting se interessar e buscar a contratação do atleta.

Em sua primeira temporada com a camisa dos Leões, o ex-atleta do Timbu vem se sobressaindo e já chegou ao seu segundo gol na Liga dos Campeões, o dobro em relação a sua passagem no Náutico. Alisson Santos tem 10 partidas com a camisa do Sporting e também já distribuiu uma assistência neste princípio de temporada europeia.

 

 

 

 

