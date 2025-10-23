Ex-Náutico, Alisson Santos é eleito melhor em campo em jogo da Champions League

O atacante disputou a Série C de 2023 pelo Náutico e atualmente está no Sporting, de Portugal

Alisson Santos, atualmente no Sporting e ex-jogador do Náutico (Divulgação / Sporting)

O futebol é capaz de proporcionar mudanças imediatas na vida de um atleta profissional e um caso marcante vem acontecendo com o atacante Alisson Santos. O ex-jogador do Náutico saiu de um cenário de Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro para ser eleito o melhor jogador em campo em uma partida da UEFA Champions League, principal competição de clubes do mundo, em menos de dois anos.

Alisson foi comprado nesta temporada pelo Sporting, de Portugal, e brilhou marcando o gol da virada do clube sobre o Olympique de Marseille, na última quarta-feira (22), pela competição europeia. O gol anotado rendeu ao atacante o prêmio de melhor jogador em campo pela UEFA.

Oriundo das categorias de base do Vitória-BA, Alisson Santos chegou ao Náutico no ano de 2023, vindo por empréstimo junto ao clube baiano, para reforçar a equipe na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Timbu, o jogador não conseguiu obter destaque e atuou apenas em 15 jogos, marcando um gol e distribuindo uma assistência. Na ocasião, o clube alvirrubro foi eliminado ainda na primeira fase da competição nacional.

Após deixar o Náutico com uma passagem apagada, Alisson ainda buscou espaço na equipe do Figueirense e também disputou a Série C no ano de 2024. Com a camisa do clube catarinense, o jogador realizou 23 partidas e marcou seis gols.

Depois não se firmar no cenário do futebol nacional, Alisson Santos foi para o futebol português e se destacou na Segunda Divisão de Portugal defendendo o União Leiria. Esse destaque foi o suficiente para o gigante Sporting se interessar e buscar a contratação do atleta.

Em sua primeira temporada com a camisa dos Leões, o ex-atleta do Timbu vem se sobressaindo e já chegou ao seu segundo gol na Liga dos Campeões, o dobro em relação a sua passagem no Náutico. Alisson Santos tem 10 partidas com a camisa do Sporting e também já distribuiu uma assistência neste princípio de temporada europeia.