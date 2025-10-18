Tatiana Roma, vice-presidente do Náutico, anuncia que não disputará reeleição

Primeira mulher a ocupar a vice-presidência do executivo alvirrubro, Tatiana finaliza passagem pelo cargo com o acesso à Série B

Tatiana Roma, vice-presidente do Náutico (Gabriel França/CNC)

A vice-presidente executiva do Náutico, Tatiana Roma, anunciou neste sábado (18) que não será candidata nas eleições do clube, marcadas para o dia 30 de novembro. Em publicação nas redes sociais, a dirigente afirmou que encerrará seu ciclo ao fim do mandato, em dezembro de 2025, destacando o desgaste da função e a necessidade de "um novo fôlego" na administração alvirrubra.

Em texto publicado no X (antigo Twitter), Tatiana relembrou sua trajetória no cargo e o envolvimento intenso com o clube desde 2023: "O Náutico exige dedicação total, diária, sem finais de semana, feriados, dia ou noite. Por dois anos me entreguei completamente ao clube. Faltei aniversários, perdi momentos únicos, viagens, fui xingada e elogiada, sofri e vibrei na mesma proporção", escreveu.

A dirigente, primeira mulher a ocupar essa posição no clube e que compõe a atual gestão presidida por Bruno Becker, ressaltou que deixa o posto com sentimento de dever cumprido. Depois de três anos consecutivos disputando a Terceira Divisão, o Náutico conquistou, nesta temporada, o acesso à Série B de 2026.

"Fiz além do que estava ao meu alcance, superei limites, me entreguei de corpo, alma e noites em claro. Porém, como eu disse, ciclos se iniciam e se encerram, e o meu se encerra ao final de 2025 com a minha decisão de não concorrer nas próximas eleições", afirmou.

"As centenas de pessoas que fazem diariamente o Náutico, meu muito obrigada. Vocês tornaram os dias mais leves, as tarefas mais fáceis e fizeram das batalhas do Náutico as nossas”, disse, reforçando ainda o carinho pelos presidentes Bruno Becker e Aluísio Xavier", completou.

Por fim, a dirigente garantiu que continuará acompanhando o Timbu das arquibancadas a partir do próximo ano.

"Aos torcedores, estaremos juntos em 2026 na arquibancada dos Aflitos. Obrigada pelo apoio, compreensão, paciência e parceria”, concluiu.