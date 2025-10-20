Aos 38 anos, Muriel tem temporada consistente e se torna segurança no gol do Náutico

Muriel, goleiro do Náutico (Gabriel França / CNC)

Após algumas tentativas de contratações que renderam abaixo do esperado, o Náutico parece ter encontrado a sua segurança para a meta com Muriel. Aos 38 anos, o arqueiro realizou uma Série C de bom nível e foi peça importante no acesso alvirrubro à Segunda Divisão.

Muriel contribuiu nos ótimos números defensivos do Náutico na Terceirona. Participando da melhor defesa da história da primeira fase da Série C no atual formato, o goleiro também teve o seu destaque no quadrangular de acesso, fazendo importantes defesas para o objetivo do clube, sobretudo na penúltima partida contra o Guarani.

Se o Náutico parece ter encontrado um camisa 1 para chamar de seu, para o goleiro a chegada ao Timbu também teve grande importância. Vivendo temporadas de uma menor frequência de jogos na carreira, Muriel disputou 34 jogos pelos alvirrubros em 2025, a sua melhor marca em números desde 2020.

Deixando a Vitória-BA para acertar a sua chegada ao Náutico, a expectativa é de que Muriel possa estar aberto para negociar a sua continuidade no clube e disputar uma Série B nos Aflitos. O jogador chegou com contrato até o final da temporada de 2025 com o Timbu e não tem vínculo garantido para o próximo ano.

O Náutico, por sua vez, aguarda definições sobre o futuro do poder executivo e só passará a tratar um interesse ou não na renovação de Muriel após as eleições presidenciais do clube, marcada para o dia 30 de novembro.