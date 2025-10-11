Muralha alvirrubra: Muriel vira símbolo de segurança no gol do Náutico em acesso na Série C

Veterano de 38 anos resgata confiança na meta do Timbu e é peça-chave no retorno à Série B

Muriel, goleiro do Náutico (Rafael Vieira/FPF)

Depois de anos de instabilidade sob as traves, o Náutico finalmente encontrou o dono de sua meta. Desde a saída de Lucas Perri, em 2022, o clube vinha em busca de um goleiro que transmitisse confiança à torcida. Foram 12 nomes testados, entre apostas e experiências frustradas, até que Muriel, aos 38 anos, foi anunciado no dia 30 de janeiro.

Irmão do goleiro Alisson Becker, do Liverpool e da Seleção Brasileira, Muriel fez da temporada 2025 uma reafirmação pessoal. Encontrou o protagonismo do Náutico e conquistou o acesso à Série B com a equipe alvirrubra após vitória por 2 a 1 nos Aflitos neste sábado (11) contra o Brusque.

O início do ano foi marcado por incertezas na posição. O Timbu ainda buscava um titular entre Douglas Borges, que sequer chegou a disputar a Série C, e Wellerson, que seguiu no elenco. Mas bastou uma oportunidade para Muriel "agarrar" a posição. Desde a estreia, contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, o veterano não largou mais a titularidade.

Com 34 partidas disputadas na temporada, Muriel se tornou um dos pilares do time comandado por Hélio dos Anjos, fundamental na campanha que recolocou o Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro viveu, inclusive, um dos melhores momentos da carreira ao atingir nove jogos consecutivos sem sofrer gols, marca inédita em sua trajetória profissional.

Durante esse período, o Timbu chegou a ostentar a melhor defesa entre as quatro divisões do futebol nacional, reflexo direto da segurança e regularidade do goleiro. Além da experiência acumulada em clubes como Internacional, Fluminense, Bahia e Vitória, Muriel trouxe liderança e voz ativa dentro de campo, ajudando a reorganizar o sistema defensivo alvirrubro.