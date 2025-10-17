Pilar defensivo no acesso do Náutico, Carlinhos tem contrato com o Noroeste para 2026

Carlinhos, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Um dos pilares defensivos do Náutico na campanha de acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Carlinhos não deve seguir no clube para a próxima temporada. O defensor chegou ao Timbu por empréstimo junto ao Noroeste e retornará ao time paulista com o fim da Terceirona.

Carlinhos foi anunciado pelo Náutico ainda no início de março e chegou ao clube com foco na disputa da Série C. Vindo para uma posição carente no elenco, o zagueiro se tornou titular absoluto com o técnico Hélio dos Anjos e foi peça-chave no sistema defensivo do clube alvirrubro.

Das 25 partidas que o Náutico realizou na Terceira Divisão, Carlinhos atuou em 20 jogos, todos como titular, e ainda marcou um gol. O jogador chegou a sofrer com uma lesão na panturrilha na reta final do quadrangular de acesso, mas se recuperou e esteve em campo nos dois últimos jogos da segunda fase.

Para tentar permanecer com o defensor no elenco, o Náutico precisará negociar diretamente com o Noroeste. Disputando a elite do Campeonato Paulista no 1º semestre de 2026, o clube paulista deverá contar com Carlinhos em seu elenco.

