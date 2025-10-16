Náutico promove festa de comemoração do acesso nos Aflitos
O evento ocorrerá neste sábado (18), a partir das 11h, na sede social do Náutico
Publicado: 16/10/2025 às 14:37
Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)
Após o dramático acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico promoverá uma festa de comemoração ao feito no estádio dos Aflitos. O evento destinado ao torcedor ocorrerá neste sábado (18) e tem previsão para acontecer das 11h às 18h, na sede social do clube.
A comemoração contará com música ao vivo e os ingressos já estão à venda. O torcedor alvirrubro pode adquirir a sua entrada para o evento através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.
Os ingressos para os sócios estão custando R$20, e para o público geral o valor é de R$40. Também estão sendo comercializados os camarotes, nos valores de R$ 100 para os sócios e de R$ 160 para os não sócios.