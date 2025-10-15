Conselho Deliberativo do Náutico estuda antecipação das eleições

A Comissão Eleitoral vem analisando a pauta de uma antecipação do pleito, previsto para acontecer em dezembro

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

Visando não atrapalhar o planejamento esportivo da próxima temporada, o Conselho Deliberativo do Náutico estuda a possibilidade de uma antecipação das eleições do clube. Inicialmente previsto para a primeira metade de dezembro, o pleito eleitoral pode ser antecipado para o mês de novembro.

A pauta vem sendo analisada pela Comissão Eleitoral formada pelo Conselho. Em reunião ordinária realizada no dia 6 de outubro, foi definido, por unanimidade pelos conselheiros, os cinco nomes que estão integrando esta comissão.

A possível antecipação do pleito teria o objetivo de beneficiar o presidente do executivo após as eleições. A gestão passaria a ter um maior tempo para realizar o planejamento do clube. Com as atuais indefinições do futuro da presidência, o futebol alvirrubro estará estagnado na preparação para a próxima temporada.