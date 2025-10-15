Léo Medrado: 'Vislumbro uma nova estação para o futebol pernambucano'
O ano de 2026 poderá estabilizar o futebol pernambucano
Publicado: 15/10/2025 às 11:27
Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)
Vejo vir vindo no vento
Essa frase de Belchior me inspirou. Vislumbro uma nova estação para o futebol pernambucano. Desde 2003 o Brasileirão redefiniu sua estrutura. Grandes, médios e… enxeridos! Athletico, Chapecoense, RB Bragantino, Fortaleza, Mirassol… São oscilações. O Athletico ganhou título no início do milênio e caiu pra Série B. O Fortaleza está caindo. O Mirassol é o bamba da vez. Mas, e o futebol pernambucano? Sport, Náutico e Santa são grandes ou médios? É um trio centenário. O Náutico reinou na década de 1960. Foi vice-campeão em 1967. O Santa cresceu na década seguinte e foi semifinalista em 1975 — tinha time pra brigar com Internacional e Cruzeiro pelo título. O Sport chegou na década de 1980, campeão em 1987 (e 21 anos depois trouxe a Copa do Brasil). Pena que Flamengo e Internacional pipocaram de enfrentar Guarani e Sport em 1987. Os pernambucanos se reestruturam para crescer no cenário nacional. Em 2026, Náutico e Sport vão disputar a Série B. O Náutico subiu. O Santa também subiu, mas para a Série C e ainda está fora do metiê. Volta em 2027. Mas são grandes. História, torcida e patrimônio. O ano de 2026 poderá estabilizar o futebol pernambucano. Enquanto isso não acontece, há 30 anos venho apregoando: presidentes e vice-presidentes remunerados. Todos! Que venha a SAF.
Ninguém esquecerá. Os alvirrubros viveram um sábado intenso. Metade acreditava. Outra metade não. Começa o jogo. OS JOGOS! Ponte 1x0. Náutico tinha 15 minutos e acréscimos para achar um gol. Pênalti em Sam. Em centímetros, mas pênalti! Paulo Sérgio bate com competência. O torcedor explode de emoção. No último ataque dos catarinenses, o árbitro marca pênalti. O susto foi evitado porque o assistente marcou impedimento na arrancada do atacante. Um minuto (que passaria como uma hora), o juiz apita. E os torcedores invadiram o gramado, emocionados. Ufa! Ainda tem Timbu, bebo…
CFUT II- Noronha
O CFUT será em Fernando de Noronha. Sete anos depois, Roberto Fernandes e Dado Cavalcanti recebem desportistas, jogadores e a imprensa para um congresso que promete ser ainda melhor. Ontem, na FPF, passei rapidamente e abracei grandes amigos: Raposo, Tininho, Maciel, Gilson Marcos, Pedro Luiz, Carlos Moraes… O CFUT acontecerá nos dias 3 e 4 de novembro.
Ancelotti, Ancelotti…
O Brasil sofreu uma derrota mentalmente fatal. O técnico italiano tomou a segunda derrota para o Japão; a primeira foi para a Bolívia, que ainda vai tentar uma vaga no Mundial. O Brasil levou três gols em apenas 19 minutos. Após a Copa, quatro treinadores substituíram Tite: Ramon Menezes, Dorival Júnior, Fernando Diniz e Carlo Ancelotti. O Brasil ficou em quinto lugar, a pior classificação da história para a Copa. E agora, perdemos para o Japão pela primeira vez. Espero que os tabus parem até a Copa das Américas do Norte…