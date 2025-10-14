Após interesse por Hélio dos Anjos, Goiás anuncia contratação de Fábio Carille

O treinador do Náutico chegou a ser especulado pelo Esmeraldino, que optou por Carille para o seu comando técnico

Fábio Carille, novo técnico do Goiás, e Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Goiás / Divulgação e Rafael Vieira /FPF)

Após o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com o Náutico, o técnico Hélio dos Anjos passou a despertar interesse do Goiás. O clube Esmeraldino havia demitido o técnico Vagner Mancini e estava na procura de um novo treinador para a sequência da busca pelo acesso na Segunda Divisão.

Buscando um desfecho imediato para treinar a equipe nas seis últimas rodadas da Série B, o Goiás anunciou oficialmente a chegada do técnico Fábio Carille. Com o clube goiano optando pelo ex-técnico do Vitória, Hélio dos Anjos seguirá cumprindo o seu contrato com o Náutico.

O contrato da comissão técnica em questão vai até o mês de novembro com o Timbu, e o futuro ainda está longe de ser definido. Com os alvirrubros passando por eleições ainda neste ano, Hélio foi contundente ao afirmar que não seguirá no clube em caso de vitória da oposição no pleito eleitoral.

Enquanto a questão do futuro do executivo não for decidida, a atual comissão técnica do Náutico não tem garantia de continuidade para a 2026. A expectativa é de antecipação da disputa eleitoral – marcada para dezembro – para não atrapalhar o planejamento do clube na próxima temporada.

