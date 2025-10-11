Paulo Sérgio faz gol do acesso para a Série B e escreve seu nome na história do Náutico

Aos 41 minutos do 2º tempo, Paulo Sérgio chamou a responsabilidade, pegou a bola e bateu com categoria o pênalti que deu a vitória por 2 a 1 sobre o Brusque

Paulo Sérgio fez o segundo gol contra o Brusque (Nanda Prista)

Paulo Sérgio. O experiente centroavante, de 36 anos, escreveu seu nome na história do Náutico. Aos 41 minutos do segundo tempo, ele chamou a responsabilidade, pegou a bola e bateu com categoria o pênalti que deu a vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, neste sábado (11).

Com o resultado, o Timbu acabou o quadrangular final da Série C em segundo lugar no seu grupo e conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro ao lado da Ponte Preta, que derrotou o Guarani por 2 a 0 no clássico em Campinas.

Paulo Sérgio entrou em campo no segundo tempo. Com uma virose, ele praticamente não treinou durante a semana. Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador Hélio dos Anjos ainda revelou mais problemas.

"Ainda no primeiro tempo, tinha um torcedor reclamando porque o Mezenga estava jogando. Mas o Paulo Sérgio, além da virose, está com um problema de coluna. Só treinou 20 minutos ontem (sexta-feira), destacou Hélio dos Anjos.

Lembrando que o Náutico só ficou vivo na Série C porque o próprio Paulo Sérgio fez o gol de empate por 1 a 1 contra o Guarani, na semana passada, em Campinas. Detalhe: ele não jogava havia dois meses.