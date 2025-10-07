No terceiro ano na Série C, acesso ganha uma importância ainda maior para o Náutico

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Comemoração, Igor Bolt ( Rafael Vieira)

Decidindo o seu futuro no próximo sábado (11) contra o Brusque, o Náutico vive uma semana decisiva pelo acesso à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Disputando pelo terceiro ano consecutivo a Série C, o acesso ganha uma importância ainda maior para o clube alvirrubro.

O Timbu receberá o Brusque nos Aflitos e obrigatoriamente necessita de uma vitória para ainda sonhar com a classificação. Para isso acontecer, a Ponte Preta precisará vencer o Guarani, no Moisés Lucarelli. Também existe a possibilidade de o Náutico subir com um empate no clássico de Campinas, mas teria que vencer por quatro gols de diferença em seu jogo.

Caso o objetivo não seja cumprido, o Náutico viverá mais uma temporada de grande frustração. O clube disputaria a sua quarta Terceira Divisão seguida, um recorde negativo absoluto na história do clube.

Rebaixado da Série B no ano de 2022, o Timbu sempre teve como objetivo claro e imediato o retorno para o cenário dos 40 principais clubes do país. Não subindo esse ano, seria a terceira temporada sem êxito esportivo no principal foco do clube.

O acesso viria como uma grande importância esportiva, colocando a equipe alvirrubra de volta a um patamar dos principais clubes do futebol brasileiro. Retornar a um contexto de Segunda Divisão daria ao Náutico maior aderência em seu projeto esportivo, com um sonho de retorno à elite nacional.

Financeiramente, confirmar a vaga na Série B de 2026 também seria fundamental paro os alvirrubros. Vivendo problemas financeiros nesta temporada, um novo ano disputando a Série C colocaria o Náutico em uma situação econômica ainda mais problemática e alarmante. As diferenças rentáveis entre as duas principais divisões do futebol brasileiro e as divisões inferiores tornam o acesso ainda mais urgente.