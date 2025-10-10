Série C: Brusque chega para encarar o Náutico após reviravolta na busca pelo acesso
A equipe catarinense ainda sonha com o acesso à Série B e visita o Náutico neste sábado (11), às 17h, nos Aflitos
Publicado: 10/10/2025 às 14:53
Elenco do Brusque (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC)
Náutico e Brusque realizam jogo decisivo neste sábado (11) pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto válido pela última rodada do quadrangular final, nos Aflitos, acontece com as duas equipes vivas em busca do acesso à Segunda Divisão. A equipe catarinense conquistou uma grande reviravolta na competição para chegar com possibilidades matemáticas na rodada final.
O Brusque perdeu os três primeiros jogos desta segunda fase. Após ser derrotado pelo próprio Timbu na 1ª rodada, o Quadricolor ainda sofreu revezes para Ponte Preta e Guarani. Segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de acesso para o Brusque era de apenas 1,8% após as três primeiras rodadas do quadrangular.
Chegando ao segundo turno da competição com nenhum ponto conquistado, o clube catarinense deu a volta por cima e emendou duas vitórias seguidas. A equipe fez valer o fator casa e venceu o Bugre e a Macaca no estádio Augusto Bauer, retornando efetivamente para a disputa.
Com seis pontos conquistados em duas rodadas, o Brusque deixou a lanterna do Grupo C e chegou ao 3º lugar, ultrapassando o Náutico. Para a rodada derradeira, o Quadricolor terá que vencer os alvirrubros nos Aflitos e torcer por uma vitória da Ponte Preta no dérbi de Campinas. Também existe a possibilidade do acesso com o empate contra o Náutico, mas o Guarani teria que perder por três gols de diferença da Macaca.
Em campo
Para o jogo frente ao Timbu, o técnico Bernardo Franco não terá maiores desfalques. O atleta Robson Luiz volta de suspensão e o restante do time deve ser a base que venceu as últimas rodadas contra a dupla de Campinas.
O destaque dentro do elenco vem sendo o atacante Diego Mathias. O atleta do Quadricolor já balançou as redes em sete oportunidades nesta Série C e chegou a marcar um dos gols na vitória de 2 a 1 sobre a Ponte.