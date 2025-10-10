Treinador do Náutico e filho contribuem em 'bicho' de R$ 500 mil pelo acesso à Série B
Neste sábado (11), o Náutico enfrenta o Brusque em jogo que pode valer o acesso à Série B de 2026
Publicado: 10/10/2025 às 09:44
Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)
A torcida do Náutico inovou para motivar o time a vencer o Brusque pela última rodada do quadrangular final da Série C e alcançar o tão sonhado acesso à Série B. Além do apoio na arquibancada, os alvirrubros organizaram uma vaquinha para pagar o bicho avaliado em R$ 500 mil ao elenco.
Com 200 contribuições, o maior valor doado foi de R$ 100 mil, por uma empresa patrocinadora do Náutico. As cotas variam de R$ 200 a R$ 100 mil.
Além do técnico e auxiliar, os ex-presidentes André Campos, Diógenes Braga e Sérgio Aquino, e o atual presidente do Conselho Deliberativo, Aluísio Xavier, também se voluntariaram com a iniciativa da torcida. Por outro lado, a diretoria do time pernambucano ainda prometeu ao elenco cerca de R$ 150 mil caso a vitória venha.
Náutico e Brusque se enfrentam neste sábado, às 17h, nos Aflitos Para subir à Série B, o time de Recife precisa vencer os catarinenses e ainda contar com uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani. Caso o dérbi Campineiro termine empatado, o Náutico vai precisar de uma goleada sobre o Brusque a partir do placar de 4 a 1.