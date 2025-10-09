Náutico: 20 anos depois, a chance do acesso e da redenção nos Aflitos

Duas décadas após a Batalha dos Aflitos, o Náutico terá a chance de subir de divisão em um cenário semelhante

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Time do Náutico (Rafael Vieira)

Vinte anos após um dos capítulos mais dramáticos e frustrantes na sua história, o Náutico terá a chance de uma redenção histórica no estádio dos Aflitos, neste sábado (11). Duas décadas atrás, em 2005, o clube alvirrubro protagonizava a Batalha dos Aflitos e acabava não conquistando o acesso à elite nacional. Agora, o Náutico terá a chance de subir de divisão em um cenário semelhante ao da época, desta vez na Série C, quando receberá o Brusque.

Na Série B de 2005 em questão, o Náutico também disputava um quadrangular final pelo acesso de divisão. Enquanto os alvirrubros recebiam o Grêmio, o Santa Cruz jogava contra a Portuguesa no Arruda. Na ocasião, as quatro equipes chegaram matematicamente vivas na disputa da rodada final, onde também dois clubes subiriam.

O Timbu era o 3º colocado do quadrangular e tinha seis pontos conquistados após as cinco rodadas anteriores. O Grêmio liderava com nove pontos, o Santa Cruz era o 2º com sete e a Portuguesa era lanterna com cinco pontos – situação idêntica a atual do Náutico na Série C de 2025.

O Grêmio jogava pelo empate para chegar na Série A, enquanto Náutico, Santa Cruz e Portuguesa precisavam vencer para terem maiores probabilidades de acesso. Em um Aflitos lotado, o Timbu não conseguiu fazer a sua parte e amargou a eliminação com derrota para o clube gaúcho. No outro jogo, a Cobra Coral venceu a Portuguesa e se garantiu na Primeira Divisão, juntamente com o tricolor gaúcho.

O cenário para 2025 demonstra grandes semelhança e o torcedor alvirrubro espera um desfecho diferente. O Náutico também chega para a última rodada precisando obrigatoriamente da vitória e contando com o apoio do seu torcedor. Desta vez, além de vencer o Brusque, o Timbu terá que torcer por uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani no outro jogo do grupo. Um empate no clássico de Campinas também pode dar o acesso aos alvirrubros, em caso de vitória por quatro gols de diferença sobre o rival catarinense.

Desta vez, apenas uma vaga seguirá em disputa após o acesso confirmado da Ponte Preta. Náutico, Guarani e Brusque entram em campo com a apreensão e a tensão que uma última rodada tem direito. Com jogos simultâneos, a vaga para a Série B de 2026 ficará para o apito final dos 90 minutos.

Apesar da história assombrar os torcedores alvirrubros, a chance da redenção eleva a confiança para espantar o fantasma de 2005 e conquistar um acesso fundamental para o clube, em frente ao seu torcedor. A torcida do Timbu, aliás, fez novamente a sua parte e esgotou os ingressos no estádio dos Aflitos, prometendo um clima hostil para o adversário e de forte apoio para o Náutico.

Pontos diferentes

O Náutico chega ao jogo decisivo na última posição do seu grupo e terá pela frente o Brusque, 3º colocado. Apesar de estar em uma colocação pior do que em 2005, o Timbu terá pela frente um adversário também mais acessível, diferente do líder (Grêmio) da época.

Mais um ponto de maior otimismo para o Náutico será o fato de o Brusque também precisar vencer o jogo. Com uma remota chance de subir com um empate, a equipe quadricolor estará focada em buscar os três pontos nos Aflitos. A situação é diferente de quando o Grêmio jogava pelo empate no jogo decisivo.